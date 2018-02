Noroeste empata com o Marília e é vice-líder no Paulista Marília e Noroeste ficaram no empate de 1 a 1 em clássico regional disputado na tarde deste domingo, no Estádio Bento de Abreu, em Marília, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time da casa chega ao sétimo ponto, mas perdeu a chance de se aproximar dos líderes. Já os visitantes seguem na vice-liderança, ao lado de Palmeiras e São Paulo, com dez pontos. Jogando em casa, o Marília tomou a iniciativa da partida. Tanto que abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo. O lateral-esquerdo Dykson lançou o atacante Wellington Amorim, que disparou em velocidade e driblou o goleiro antes de marcar. O Noroeste poderia ter chegado ao empate aos 35, mas o atacante Vandinho chutou nas mãos de Júlio César uma cobrança de pênalti. Na segunda etapa, mesmo com a expulsão de Éder, os visitantes foram melhores e chegaram ao empate aos 22 com o atacante Bruno Mineiro. Na próxima quarta-feira, às 19h30, o Marília volta a campo para enfrentar o América, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. O Noroeste jogará contra o Ituano no mesmo dia, às 20h30, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Ficha técnica: Marília 1 x 1 Noroeste Marília - Júlio César; Bruno Ribeiro, Dedimar, Rogério (João Victor) e Dykson; Fernando, Fábio Recife, Diogo (Eninho) e Fabiano Gadelha; Basílio (Frontini) e Wellington Amorim. Técnico: Roberto Cavalo. Noroeste - Fabiano; Éder, Bonfim, Fábio e Neílton (Otacílio Neto); Deda, Hernani, Edno e Bruno Campos (Toninho); Leandrinho (Bruno Ribeiro) e Vandinho. Técnico: Paulo Comelli. Gols - Wellington Amorim aos 10 minutos do primeiro tempo. Bruno Mineiro aos 27 minutos do segundo tempo. Árbitro - José Henrique de Carvalho. Cartões amarelos - Dedimar, Rogério, João Victor e Fernando. Cartão vermelho - Éder. Renda - R$ 84.584,00 Público - 8.879 pagantes Local - Estádio Bento de Abreu, em Marília.