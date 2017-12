Noroeste empata e assume liderança da A3 O Noroeste manteve a liderança no Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A3, nesta quinta-feira à noite, ao empatar, fora de casa, por 2 a 2, diante do Barretos. Agora o time de Bauru soma sete pontos, dois a mais do que o Barretos, quarto colocado, e um a mais que os vice-líderes, Sertãozinho e Mirassol. Mesmo jogando fora de casa, o Noroeste foi aguerrido, abrindo o placar logo aos quatro minutos, com Lúcio, que aproveitou vacilo da zaga, ganhou na corrida e bateu na saída do goleiro. Apesar da vantagem, o time não diminuiu o ritmo. Mas o adversário reagiu e, aos 30 minutos, o atacante Fabinho só empurrou a bola para o gol, após o chute de Luciano Patinha, que Maurício espalmou. No segundo tempo a virada veio com Cléber, cabeceando a bola para o fundo da meta do ex-goleiro corintiano. Quando a torcida local já comemorava, o zagueiro Vinícius chutou forte uma falta de fora da área e acertou o gol de Nando, aos 43 minutos. Os times voltam a campo dia 29 para a quarta rodada. O Noroeste recebe o XV de Jaú e o Barretos encara o Mirassol fora de casa.