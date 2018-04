Noroeste empata e Guarani perde outra na Série A-2

O Noroeste perdeu a chance de assumir a liderança isolada da Série A-2 do Campeonato Paulista na tarde deste sábado. Mesmo jogando no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, o time não passou de um empate sem gols com o Taquaritinga, pela sexta rodada da competição.

O resultado levou o time de Bauru aos 13 pontos, dividindo a liderança com o União São João, que leva vantagem no saldo de gols - 5 a 4 - e tem um jogo a menos. Já o Taquaritinga chegou aos cinco pontos e ocupa a 17.ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento.

Outras cinco partidas foram disputadas pela sexta rodada. Num jogo eletrizante e muito disputado, o São José venceu o Guarani, por 2 a 1, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. A vitória levou o time do Vale do Paraíba para a quarta colocação, com 11 pontos. O Guarani segue com oito pontos, na oitava colocação.

Em casa, o Marília venceu o Flamengo por 3 a 1, de virada, subindo para o 11.° lugar, com sete pontos. O Flamengo, por sua vez, estacionou nos seis pontos e ocupa agora a 13.ª colocação.

Em Osasco, o São Bento venceu o Grêmio Osasco, por 2 a 0, subindo para a sétima colocação, com nove pontos. Enquanto isso, o Grêmio Osasco continua sem vencer e com dois pontos caiu para a lanterna.

Em Votorantim, Votoraty e União Barbarense empataram por 3 a 3. Os dois times ficaram fora do grupo dos oito que se classificam à próxima fase. O Votoraty é o nono colocado, com oito pontos, e o União Barbarense vem a seguir, na décima posição, também com oito.

Já o Atlético Sorocaba conseguiu a primeira vitória na temporada ao bater o Rio Preto, por 1 a 0, fora de casa. O triunfo tirou o Atlético da lanterna, deixando o clube na penúltima colocação com quatro pontos. O Rio Preto, por sua vez, é o 15.° colocado, com seis pontos. Quatro jogos fecham a rodada neste domingo.

RESULTADOS DA QUINTA RODADA

Rio Preto 0 x 1 Atlético Sorocaba

Grêmio Osasco 0 x 2 São Bento

Votoraty 3 x 3 União Barbarense

Noroeste 0 x 0 Taquaritinga

São José 2 x 1 Guarani

Marília 3 x 1 Flamengo