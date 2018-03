Noroeste empata e mantém ponta na A-3 O Noroeste manteve a liderança isolada do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A3 ao empatar sem gols com o Internacional, em Bebedouro, neste domingo à tarde, pela quinta rodada. O time de Bauru soma 11 pontos, enquanto a Internacional tem seis. A surpresa foi a vitória do XV de Jaú sobre o Mirassol, por 2 a 1. Esta foi a primeira vitória do time de Jaú depois de cinco meses de jejum . Sua última vitória tinha ocorrido dia 4 de outubro de 2003 sobre o Rio Branco, por 3 a 0, pela Copa Estado de São Paulo. O XV chegou aos cinco pontos, em sexto lugar, enquanto o Mirassol, com nove, caiu para a terceira posição, perdendo a vice-liderança para o Sertãozinho. O Barretos aproveitou bem a chance de atuar em casa contra um adversário fraco para vencer, por 2 a 0, e se recuperar. O time chegou aos 8 pontos, enquanto o visitante continua com apenas quatro e começa a se preocupar com o rebaixamento. Quem não soube aproveitar o fator campo foi o Sãocarlense que apenas empatou sem gols com o Sertãozinho. E no primeiro tempo, o time de São Carlos ainda perdeu um pênalti chutado por Diego e defendido por Buzetto. O empate até que caiu bem para o Sertãozinho, agora com 10 pontos. O Sãocarlense continua na lanterna, agora com um ponto em cinco jogos. Pelo Grupo 2, pela manhã, em Indaiatuba, o Primavera chegou aos oito pontos após vencer por 1 a 0 o XV de Piracicaba (7 pontos). No sábado, o Grêmio Mauaense conseguiu sua terceira vitória consecutiva, desta vez em casa sobre o Palmeiras, por 1 a 0. O ti me do Parque Antártica, que sofreu sua segunda derrota seguida, uma vez que tinha caído diante do XV, também por 1 a 0, em Piracicaba. O time do ABC saltou para a liderança, com nove pontos. Em Osasco, o Eco empatou com o Independente, em 3 a 3, num placar justo. O Rio Claro empatou em casa com o Guaratinguetá, em 2 a2, nas estréias de dois técnicos: João Martins para o time da casa e Roberto Fernandes para o visitante. Confira os resultados: Mauaense 1 X 0 Palmeiras-B; Sãocarlense 0 x 0 Sertãozinho; Barretos 2 x 0 Jaboticabal; Inter de Bebedouro 0 x 0 Noroeste; Primavera 1 x 0 XV de Piracicaba; Osasco 3 x 3 Independente; Rio Claro 2 x 2 Guaratinguetá e XV de Jaú 2 x 1 Mirassol. Classificação: Grupo 1 - 1) Noroeste 11 pontos; 2) Sertãozinho 10; 3) Mirassol 9; 4) Barretos 8; 5) Inter de Bebedouro 6; 6) XV de Jaú 5; 7) Jaboticabal 4; 8) Sãocarlense 1. Grupo 2 - 1) Mauaense 9 pontos; 2) Eco-Osasco e Primavera 8 pontos; 4) Palmeiras-B, XV de Piracicaba e Independente 7; 7) Guaratinguetá 5 e 8) Rio Claro 3.