Noroeste enfim contrata Gilmar Fubá Depois de muita demora para se apresentar e assinar o contrato com o Noroeste, o volante Gilmar Fubá, acertou seu contrato nesta terça-feira. O jogador foi revelado pelo Corinthians, onde sagrou-se campeão paulista de 1997. Aos 29 anos, o ex-corintiano mostrou ter vontade de crescer com o novo clube na Série A-2. "Eu vim com o propósito de ajudar o Noroeste. A equipe vai ser competitiva e junto com o Juninho Fonseca (técnico) vamos trabalhar muito", garantiu. Depois de sua saída do Corinthians, Gilmar passou pelo Fluminense, Portuguesa Santista e Rio Branco. Além de Gilmar, o Noroeste tem os ex-corintianos Juninho Fonseca, como técnico; o ex-goleiro Carlos Gallo como treinador de goleiros e que comandará o goleiro Maurício, outro que já passou pelo Parque São Jorge. Nada fora do esperado, uma vez que o clube é presidido por Damião Garcia, conselheiro vitalício do Corinthians. O Noroeste estréia na Série A-2 no dia 21 de Janeiro, às 20 horas, contra o São Bento, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.