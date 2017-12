Noroeste está na final da Copa FPF O Noroeste garantiu sua vaga na final da Copa FPF, ao vencer o Comercial de virada, por 3 a 2, neste sábado, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O título será decidido em dois jogos contra o Rio Claro, que eliminou o Grêmio Barueri na outra semifinal. Na segunda-feira, o departamento técnico da FPF deve confirmar os locais e horários dos confrontos, mas o regulamento prevê que o time de melhor campanha faça o segundo jogo em casa - Rio Claro tem esta vantagem. O campeão da Copa FPF garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2006, enquanto que o vice se classifica para a Série C do Brasileiro. No jogo deste sábado, o Comercial saiu na frente com dois gols de Ézio, aos 9 e aos 15 minutos do primeiro tempo, com Felipe diminuindo aos 46. Na segunda etapa, o Noroeste empatou com Felipe, de pênalti, aos 15, e virou com Otacílio Neto, aos 40.