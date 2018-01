Noroeste estréia técnico na A3 Líder do Campeonato Paulista da Série A3, o Noroeste é o principal destaque da 22ª rodada, que começa neste sábado, com cinco jogos. O time de Bauru enfrenta o XV de Jaú, às 20h30, em Jaú, marcando a estréia do técnico Luís Carlos Martins que substituiu a Varlei de Carvalho, demitido após sofrer duas derrotas consecutivas. Mesmo com estas derrotas, o Noroeste ainda lidera a competição com 38 pontos. Já o XV de Jaú tenta se recuperar. Tem 26 pontos em 11º lugar e ainda está ameaçado pelo rebaixamento. Dois jogos acontecem à tarde. Às 15h30 se enfrentam Taubaté (34) e Jaboticabal (24); às 16h00 jogam União Mogi (11) x Independente (21); às 20h00 Garça (17) x Ferroviária (23); às 20h30 se enfrentam Barretos (34) e Sertãozinho (36). A rodada será completada domingo com XV de Piracicaba (28) e Oeste (37), às 10h00, com transmissão ao vivo pela Rede Vida; 11h00 - Osasco (31) x Palmeiras B (36); 15h00 - Internacional (31) x Taquaritinga (33). Classificação - 1) Noroeste 38 pontos; 2) Oeste 37; 3) Palmeiras B e Sertãozinho 36; 5) Barretos e Taubaté 34; 7) Taquaritinga 33; 8) Internacional e Osasco 31; 10) XV de Piracicaba 28; 11) XV de Jaú 26; 12) Jaboticabal 24; 13) Ferroviária 23; 14) Independente 21; 15) Garça 17; 16) União Mogi 11.