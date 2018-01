Noroeste faz 3 a 0 no Araçatuba No último jogo deste sábado à noite pela segunda rodada da Copa Federação Paulista de Futebol, o Noroeste não deu bola para o fato de jogar em Araçatuba e venceu o adversário por 3 a 0, com gols de Tobias, Marcelo Santos e Otacílio Neto. Com isso, o Noroeste se reabilita e soma seus primeiros três pontos no torneio, enquanto que o Araçatuba acumula sua segunda derrota em dois jogos pelo Grupo 2. A competição continua neste domingo.