Noroeste faz 4 a 2 no Guaratinguetá na estréia de Pintado Revigorado pela estréia do técnico Pintado, o Noroeste goleou o Guaratinguetá por 4 a 2, na noite desta quarta-feira, no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Apesar da derrota, os donos da casa terminaram no décimo lugar, com 25 pontos, e garantiram a última vaga para a disputa do título do interior. O time enfrentará o Paulista na próxima fase. O primeiro jogo será no Vale do Paraíba e o segundo em Jundiaí. Já os visitantes, com 30 pontos ganhos, no sétimo lugar, pegam a Ponte Preta pela taça do interior. O primeiro jogo será em Campinas, o segundo em Bauru. Mesmo jogando fora de casa, o Noroeste começou melhor e abriu o placar logo aos 10 minutos. O atacante Leandrinho desviou chute de Eder e mandou para as redes. O Guaratinguetá empatou aos 22, com Michel, após cruzamento de Vandinho. No final, do primeiro tempo, entretanto, o clube de Bauru marcou o segundo, novamente com Leandrinho. Na segunda etapa, Márcio Gabriel ampliou para os visitantes, aos 15 minutos. O jogador fez bela jogada individual e tocou na saída do goleiro. O quarto gol aconteceu aos 25, quando Otacílio Neto recebeu em profundidade e bateu forte de perna esquerda. Aos 34, Carlinhos diminuiu para o time do Vale do Paraíba. GUARATINGUETÁ 2 x 4 NOROESTE Guaratinguetá - Marcelo; Nelsinho, Carlinhos, Rafael Pedro e Júnior (Geovani); Jesse, Alê (Nenê), Célio (Leandro) e Michel; Dinei e Vandinho. Técnico: Márcio Araújo. Noroeste - Fabiano; Fábio, Bonfim e Toninho; Eder (Márcio Gabriel), Márcio Egídio, Cristiano (Rômulo), Luciano Bebê e Edno; Leandrinho (Fernando Gaúcho) e Otacílio Neto. Técnico: Pintado. Gols - Leandrinho, aos 10, Michel, aos 22, e Leandrinho, aos 42 minutos do primeiro tempo; Márcio Gabriel, aos 15, Otacílio Neto, aos 25, e Carlinhos, aos 34 minutos do segundo tempo. Árbitro - Luciano Quilichini. Cartões amarelos - Toninho, Rômulo e Nenê. Renda e público - não divulgados. Local - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.