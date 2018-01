Noroeste faz as pazes com a vitória em casa sobre Juventus O Noroeste voltou a vencer após quatro derrotas consecutivas no Campeonato Paulista. A vítima foi o Juventus que perdeu por 3 a 1, neste domingo, com três gols de bola parada. O jogo foi realizado no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru e foi válido pela 17.ª rodada. O resultado mantém o time de Bauru na briga pelo título do interior, com 27 pontos ganhos. Já o Juventus, permanece na luta contra o rebaixamento. O time da Capital tem 17 pontos, em 14.º lugar. Fábio roubou uma bola no meio-campo, tabelou com o volante Hernani e só foi parado com falta, na meia lua da grande área. Na cobrança da infração, aos 26 minutos, Edno mandou com perfeição, de pé esquerdo, no ângulo direito de Deola, que nada pôde fazer. O segundo gol veio em cobrança de pênalti. Na primeira cobrança, Edno perdeu, mas o trio de arbitragem mandou a cobrança voltar, já que o goleiro Deola, do Juventus, teria se adiantado. Na segunda cobrança, Edno fez 2 a 0, aos 40 minutos. O Juventus diminuiu quando João Paulo cobrou escanteio e Márcio Egídio mandou contra sua meta, aos 46 minutos. Na segunda etapa, o Noroeste finalizou o placar aos 34 minutos. Na cobrança de falta, Fábio chutou forte, de pé direito, sem chances para Deola. A bola entrou rasteirinha no canto direito do goleiro do Juventus, 3 a 1. NOROESTE 3 x 1 JUVENTUS Noroeste - Fabiano; Márcio Gabriel, Fábio, Bonfim e Ernani Nascimento (Neílton); Deda, Hernani, Márcio Egídio e Edno; Otacílio Neto (Fernando Gaúcho) e Bruno Mineiro (Leandrinho). Técnico: Paulo Comelli. Juventus - Deola; Max Sandro, Adriano e Levi; Ivan (Thiago), Naves, Élder (Sérgio Lobo), Nunes e Renato; Adriano (Léo Mineiro) e João Paulo. Técnico: Márcio Bittencourt. Gols - Edno, aos 26 e 40, e Márcio Egídio, aos 46 minutos do 1.º tempo. Fábio, aos 34 minutos do 2.º tempo. Árbitro - Paulo César de Oliveira. Cartões amarelos - Élder e Almir. Renda - R$ 4.720,00. Público - 457 pagantes. Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru-SP.