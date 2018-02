Noroeste ganha mais uma e mantém 100% de aproveitamento O Noroeste atropelou novamente. A vítima desta vez foi o Rio Claro, que foi goleado por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Com o resultado, o Noroeste segue com 100% de aproveitamento após três rodadas e entre os primeiros colocados. O ataque é invejável: 11 gols até o momento. O Rio Claro, no entanto, permanece com três pontos ganhos. O time visitante entrou em campo apenas para empatar e pagou caro pela retranca, que conseguiu segurar o ataque do adversário apenas até o final do primeiro tempo de jogo: Edno abriu o placar aos 37 minutos. Na segunda etapa, Leandrinho, aos 19, Vagnão (contra), aos 27, e Otacílio Neto, aos 47 minutos, fecharam o placar. Na próxima rodada, o Noroeste terá pela frente o grande desafio de enfrentar o Marília, na casa do adversário. É o clássico regional mais importante do interior no momento. O jogo será domingo, às 17h. O Rio Claro terá uma parada mais complicada ainda. Enfrentará o São Paulo, em casa, também no domingo. Ficha técnica Noroeste 4 x 0 Rio Claro Noroeste - Fabiano; Éder, Fábio, Bonfim e Neílton; Deda, Hernani, Edno e Bruno Campos; Lendrinho (Otacílio Neto) e Vandinho (Bruno Mineiro). Técnico: Paulo Comelli. Rio Claro - Luís Henrique; Gerson (Vagnão), Daniel Rossi e Andrei; Bruno Carvalho (Douglas), Vieira (Luiz Carlos), Vágner, Adãozinho e Renan; Luciano e Vidinha. Técnico: Paulo Roberto. Gols - Edno, aos 37 minutos do primeiro tempo; Leandrinho, aos 19, Vagnão (contra), aos 27, e Otacílio Neto, aos 47 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Gerson e Andrei (Rio Claro). Árbitro - Aurélio Sant´Ana Martins. Renda - R$ 51.560,00. Público - 4.705 pagantes. Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP).