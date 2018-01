Noroeste ganha ponto extra no empate Abrindo a sexta rodada da Copa do Interior, nesta sexta-feira à tarde, o Noroeste somou dois pontos ao empatar com o Olímpia, no campo deste, por 1 a 1, mas levou o ponto extra na cobrança de penalidades máximas (3 a 2). Com o resultado o Noroeste permanece na lanterna do Grupo Oeste, agora com cinco pontos e ao lado do próprio Olímpia. Roger marcou para o Noroeste, enquanto Chuba empatou para o time da casa. Mais um jogo acontece neste sábado cedo, às 10h45, em Franca, entre Francana X Marília. Outros cinco jogos serão disputados domingo cedo.