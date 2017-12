Noroeste goleia na Copa do Interior O Noroeste goleou o Comercial por 4 a 0, neste sábado, em Ribeirão Preto, e se recuperou na Copa do Interior, a competição que reúne 16 clubes paulistas que não disputam o Campeonato Brasileiro. Em outro jogo, a Internacional ganhou do Nacional por 2 a 1, de virada, em Limeira. O destaque dessa partida foi o autor do gol da vitória: Eduardo Farah, homônimo do presidente da Federação Paulista de Futebol. No outro jogo deste sábado, disputado de manhã, o Rio Preto não passou de um empate por 0 a 0 com o Bandeirante, em São José do Rio Preto. Nos pênaltis, deu Bandeirante: 2 a 0. No domingo, outros cinco jogos completam a nona rodada.