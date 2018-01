Noroeste goleia XV de Piracicaba na A3 O Noroeste goleou o XV de Piracicaba por 4 a 1, neste sábado à tarde, em Bauru, e melhorou a sua posição na Série A-3 do Campeonato Paulista. Com a vitória, o time de Varlei de Carvalho chegou aos 8 pontos, ultrapassando o próprio XV, que tem 7. Porém, ambos estão distantes do líder Oeste, de Itápolis, que está com 15 pontos em cinco jogos. O Oeste ainda joga neste domingo, completando a 6ª rodada: enfrentará o outro XV, em Jaú, às 10 horas. O Noroeste abriu o placar com Missinho, logo no primeiro minuto. Edu empatou aos 22. No segundo tempo, o Noroeste liquidou a partida, com três gols de Roger, aos 18, 28 e 49 minutos.