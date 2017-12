Noroeste larga na frente na Série A3 Na abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3, o Noroeste venceu, na noite deste sábado, o XV de Piracicaba, por 2 a 1, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Os três gols foram marcados no primeiro tempo. Com a vitória, o Noroeste largou na frente no Grupo 4 da competição, que garante duas equipes na Série A2 de 2005. As outras duas vagas saem do Grupo 3. O time bauruense assume a ponta, com três pontos. O XV fica em último, sem nenhum ponto.