Noroeste perde invencibilidade em casa para o Paulista O Noroeste perdeu sua invencibilidade no Estádio Alfredo de Castilho, neste domingo à tarde, ao perder para o Paulista por 2 a 1. O time bauruense não perdia em seu estádio desde o dia 18 de setembro do ano passado, o que lhe rendeu uma série positiva de cinco meses e 22 dias. Com a vitória, o Paulista passa o Noroeste na classificação, chegando a 25 pontos, assumindo o terceiro lugar na classificação. Já o time alvirrubro fica com 24, caindo para a quarta colocação. O jogo foi bastante disputado, colocando frente a frente duas equipes bem armadas por seus respectivos técnicos. No entanto, os contra-ataques do Paulista prevaleceram e mataram o Noroeste. O time da casa começou melhor, mas aos poucos o visitante dominou as ações. E abriu o placar. Gláucio recebeu passe no meio da área e bateu de direita, sem chances para Fabiano: 1 a 0. O empate saiu num contra-ataque mortal, aos 39 minutos. Bruno Campos fez ótima jogada no meio-campo e lançou Edno na ponta esquerda. O meia noroestino encheu o pé e mandou para o fundo das redes. Antes do apito final, Gláucio, autor do gol do Paulista, fez falta boba no meio-campo e levou o segundo cartão amarelo, sendo expulso. Mesmo com um a menos em campo, o Paulista não deu moleza para o Noroeste, congestionando o meio-campo e se fechando na zaga. O time visitante saía apenas nos contra-ataques. O Noroeste pressionou mas, aos 26 minutos, Marcos Denner recebeu no ataque, sozinho, após falha da defesa e encobriu o Fabiano. Na próxima rodada, domingo, o Noroeste enfrenta o Corinthians, no Pacaembu. O Paulista terá outro jogo fora, diante do bragantino, em Bragança Paulista. NOROESTE 1 X 2 PAULISTA Noroeste - Fabiano; Éder (Fernando Gaúcho), Bonfim, Fábio e Ernani Nascimento (Otacílio Neto); Deda, Márcio Egídio, Bruno Campos (Luciano Bebê) e Edno; Leandrinho e Vandinho. Técnico: Paulo Comelli. Paulista - Victor; Marco Aurélio, Dema, Réver e Eduardo (Diego Padilha); Marcos Vinícius, Gláucio, Diogo (Rodrigo Fabri) e Victor Santana (Fábio Gomes); Marcos Denner e Marcelo Oliveira. Técnico: Vagner Mancini. Gols - Gláucio, aos 22 e Edno, aos 39 minutos do primeiro tempo. Marcos Denner, aos 26 minutos do segundo tempo. Árbitro - Rodrigo Braghetto. Público - 4.408 pagantes. Renda - R$ 46.870,00. Cartão amarelo - Éder, Bruno Campos, Leandrinho e Márcio Egídio, Deda, Bonfim, Eduardo, Fábio Gomes e Diego Padilha. Cartão vermelho - Gláucio e Marco Aurélio (P). Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP).