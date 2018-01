Noroeste perde, mas lidera Série A3 O Noroeste manteve a liderança do Campeonato Paulista da Série A3, mesmo sendo derrotado em casa, por 2 a 1, pelo Oeste, no principal jogo da 20ª rodada disputada nesta quarta-feira. O time de Bauru tem 38 pontos, dois a mais que o próprio Oeste e o Palmeiras B, que goleou, em casa, por 4 a 0, o Sertãozinho. O jogo mais emocionante aconteceu em Araraquara, onde a Ferroviária conseguiu uma virada histórica sobre o Taquaritinga, por 4 a 3, depois de estar perdendo por 3 a 0, ainda no primeiro tempo. O Osasco subiu para a sexta posição, com 31 pontos, após vencer o Barretos, por 1 a 0. Em Jaú, houve empate por 1 a 1 entre os dois XV, de Jaú e Piracicaba. O lanterna União Mogi, com 11 pontos, empatou com o Taubaté sem gols. A rodada será completada, agora à noite, em Garça, onde o time da casa enfrenta o Internacional de Bebedouro. Resultados - Osasco 1 X 0 Barretos, Independente 1 X 2 Jaboticabal, Ferroviária 4 X 3 Taquaritinga, Noroeste 1 X 2 Oeste, Palmeiras B 4 X 0 Sertãozinho, União Mogi 0 X 0 Taubaté e XV de Jaú 1 X 1 XV de Piracicaba. Classificação - 1)Noroeste 38; 2)Oeste e Palmeiras B 36; 4)Sertãozinho 33; 5)Barretos, Taubaté e Osasco 31; 8)Taquaritinga 30; 9)Internacional 27; 10)XV de Piracicaba e XV de Jaú 25; 12)Ferroviária 22; 13)Independente e Jaboticabal 21; 15)Garça 17; 16)União Mogi 11.