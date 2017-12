Noroeste pode disputar torneio no Sul Passada a euforia pela conquista da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), com a vitória por 4 a 2 sobre o Rio Claro, fora de casa, no último domingo, o Noroeste pode disputar mais um torneio no final desta temporada. Com a vaga na Copa do Brasil de 2006 assegurada, o clube de Bauru pode participar da Super-Copa Sul com os campeões de competições similares à Copa FPF de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Nesse torneio, o time paulista enfrentaria Joinville (campeão da Copa SC), Maringá (campeão da Copa PR) e Novo Hamburgo ou ULBRA (finalistas da Copa Rio Grande do Sul). A nova competição deverá ser disputada entre os dias 9 e 11 de dezembro, em local ainda não definido, o que deve acontecer até quarta-feira. Caso confirme sua participação, o Noroeste não dará férias a seus jogadores, já que a preparação para o Campeonato Paulista começa no dia 12 de dezembro. A estréia do time no Paulistão será contra o Corinthians, em Bauru, no dia 11 de janeiro.