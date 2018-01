Noroeste pode perder outro zagueiro para jogo com a Ponte Com uma lesão muscular na coxa direita, o zagueiro Fábio não treinou nos últimos dias e poderá desfalcar o Noroeste no jogo de domingo, contra a Ponte Preta, em Bauru, que vale uma vaga na decisão do título do Campeão do Interior do Paulistão Se o jogador não estiver liberado, será o segundo desfalque do técnico Pintado para a defesa, já que Bonfim está suspenso com três cartões amarelos. Mesmo assim, o comandante da equipe de Bauru está decidido em manter o esquema tático com três zagueiros, com Rômulo e Cristiano escalados ao lado do titular Toninho. No ataque, Vandinho foi liberado e já voltou a treinar, depois de desfalcar a equipe na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte no jogo de ida, em Campinas. Com o resultado, o Noroeste tem a vantagem de poder perder por até um gol de diferença para se classificar.