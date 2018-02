Noroeste pode voltar ao 4-4-2 diante do Palmeiras Reconhecendo que o time atuou abaixo de seu potencial na derrota de 2 a 1 para o Bragantino, o técnico Paulo Comelli promete algumas mudanças no Noroeste para o jogo diante do Palmeiras, quarta-feira, no Palestra Itália, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista. A principal delas é no plano tático, com a possível derrubada do esquema com três zagueiros. Os jogadores continuam treinando na cidade de Extrema, perto de Bragança Paulista, onde ficarão concentrados até o dia do jogo. O lateral-direito Éder, que sentiu uma contusão na parte posterior da coxa direita durante o aquecimento para o jogo do Bragantino, continua como dúvida. Márcio Gabriel é a opção. O restante do time não tem problemas de contusão ou suspensão, já que Leandrinho e Luciano Bebê voltam após suspensão automática. Mesmo com a derrota em Bragança, o time de Bauru permanece entre os quatro primeiros colocados: tem 21 pontos ganhos e estaria classificado para as semifinais se o Estadual terminasse hoje.