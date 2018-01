Noroeste promete ir para o ataque contra a Ponte Preta Embora entre em campo com boa vantagem, o Noroeste não será um time defensivo na partida deste domingo contra a Ponte Preta, que vale uma vaga na final do Título do Interior. A equipe venceu o jogo de ida por 2 a 1, em Campinas, e tem a vantagem de poder perder em casa por até um gol de diferença. O técnico Pintado promete armar o Noroeste de maneira ofensiva, no esquema 4-4-2, com dois meias ofensivos, abrindo mão dos três zagueiros usados no jogo de ida. ?Quem joga para empatar não vence?, justifica Pintado, lembrando que seu time precisa somente saber jogar com o regulamento. O time não terá o zagueiro Bonfim, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e dificilmente contará com Fábio, que sofreu uma lesão muscular. No lugar de Bonfim, quem entra é o atacante Vandinho, recuperado de contusão. Ele fará dupla de ataque com Leandrinho. Com isso, Otacílio Neto, melhor jogador do Noroeste nos últimos jogos, será recuado para o meio-de-campo, onde armará as jogadas de ataque ao lado de Luciano Bebê. Rômulo deve ser escalado na defesa, junto com Toninho.