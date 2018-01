Noroeste promete jogar com o regulamento na decisão caipira O Noroeste começou bem o Paulistão deste ano e deu a impressão de que poderia repetir a boa campanha de 2006, quando acabou em quarto lugar, e, com a realização de semifinais, lutar pelo título. O time, no entanto, caiu de rendimento e acabou a fase de classificação em posição intermediaria. E, agora, com a classificação para decidir o título do interior contra o Guaratinguetá, o técnico Pintado promete não bobear e jogar "com o regulamento debaixo do braço? para conquistar o título, que vale um prêmio de R$ 200 mil. Com melhor campanha, o time joga por dois resultados iguais e faz o segundo jogo em Bauru, no sábado, dia 5 - neste sábado, a primeira partida será em Guaratinguetá. ?Temos de jogar com muita união e espírito de grupo, e valorizar a vantagem adquirida durante a competição?, avisa o treinador, que promete mistério até revelar a escalação para o primeiro jogo. No Guaratinguetá, o técnico Márcio Araújo está preocupado com o setor defensivo. Ele será obrigado a escalar os reservas Odirlei e Rafael Pedro, que ainda não jogaram juntos este ano como titulares, já que Carlinhos foi expulso e Jéci levou o terceiro cartão amarelo na vitória de sábado sobre o Paulista, em Jundiaí.