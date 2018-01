Noroeste só empata com Bragantino Depois de virar o primeiro tempo perdendo, o Noroeste bem que tentou, mas não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com o Bragantino na noite desta sexta-feira, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP), na abertura da 11.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Com o resultado, o time da casa fica provisoriamente na quinta posição do Grupo 2, com 16 pontos, enquanto o Bragantino ficou no terceiro posto, com 18 pontos. O Noroeste ainda teve um desfalque de última hora: o volante Gilmar Fubá (ex-Corinthians), gripado. Apesar de pressionado, o Bragantino saiu na frente com um gol de Didi, aos 21 minutos do primeiro tempo. O Noroeste só chegou ao empate aos 29 minutos da etapa final, com Bonfim. Na próxima rodada, o Noroeste irá enfrentar a Matonense, fora de casa, enquanto o Bragantino recebe o Guaratinguetá em Bragança Paulista.