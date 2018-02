Noroeste supera o São Bento na primeira rodada do Paulistão Destaque no Campeonato Paulista do ano passado, o Noroeste começou a edição 2007 da competição ao ganhar do São Bento por 4 a 2, na noite desta quarta-feira, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Este foi o maior placar na rodada de abertura do Estadual. O jogo foi disputado e praticamente decidido no primeiro tempo, quando saíram quatro gols. O visitante começou melhor aos 13 minutos. Michel fez boa jogada na esquerda do ataque e cruzou para a área. A defesa noroestina ficou apenas olhando e Roberto Santos fuzilou para o fundo das redes. Entretanto, o time de Bauru, que ficou na quarta colocação no Estadual de 2006, empatou logo em seguida. Hernani fez boa jogada pela direita, driblando dois jogadores rivais, e tocou para trás. Vandinho chutou e Rafael defendeu. No rebote, Bruno Campos completou. Os anfitriões voltaram a marcar aos 18. Bruno Campos lançou Vandinho no ataque. Ele cruzou na medida para Edno, que completou para as redes. Antes do intervalo, o Noroeste ampliou a vantagem. Numa jogada individual de Vandinho, o atacante lançou Leandrinho, que ficou sozinho e bateu para superar o goleiro Rafael. O time de Bauru fez o quarto gol aos 41 minutos, com Hernani. No minuto seguinte, Michel diminuiu de pênalti. Ficha técnica: Noroeste 4 x 2 São Bento Noroeste - Fabiano; Éder, Fábio, Bonfim e Neílton; Deda, Hernani, Edno (Bruno) e Bruno Campos (Márcio Egídio); Vandinho (Otacílio Neto) e Leandrinho. Técnico: Paulo Comelli. São Bento - Rafael; Baumgarten (Claudinei), Rogelio, Fábio Lima e Vanderson; Everton, Thiago Almeida, Ferdinando (Alemão) e Michel; Roberto Santos e Washington (Davi). Técnico: Freddy Rincón. Gols - Roberto Santos, aos 13, Bruno Campos, aos 15, Edno, aos 18 e Leandrinho, aos 37 minutos do primeiro tempo; Hernani, aos 41 e Michel, aos 42 minutos do segundo tempo. Árbitro - Alexsander da Rosa Lefeu. Cartões amarelos - Neílton, Claudinei, Everton e Thiago Almeida. Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP).