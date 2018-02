Noroeste surpreende o Palmeiras em casa e vence por 2 a 1 O Noroeste surpreendeu o Palmeiras e venceu por 2 a 1 a partida disputada nesta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP), e segue firme na briga por uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. O contraste é o time alviverde, que acreditava que iria embalar após vencer o arquiinimigo Corinthians no último domingo (3 a 0), fica mais uma vez longe da briga. É que, com a vitória, o Noroeste sobe para o terceiro lugar, agora com 23 pontos, dois pontos a mais que o Paulista, o quinto, e seu próximo adversário, no domingo, em Bauru (SP). Já o Palmeiras, que fica com 19 pontos, está em oitavo lugar e a quatro pontos da zona de classificação. A chance de recuperação será no domingo, contra o Juventus. Para o torcedor palmeirense, fica a sensação de que o time joga bem, mas chuta mal ao gol. Este é ponto que o técnico Caio Júnior terá de trabalhar para arrumar se quiser continuar a sonhar com a classificação. Noroeste firme; Palmeiras mal nos chutes O primeiro tempo foi bom para o Noroeste, e péssimo para o Palmeiras. É que o time alviverde viu o adversário dominar a partida, sendo melhor na marcação e conseguindo criar boas chances, tendo forçado Marcos a fazer uma boa defesa em chute de Vandinho, aos 19 minutos. O gol, porém, foi sair num erro dos palmeirenses: Vandinho cruzou e David se atrapalhou com Marcelo Costa, desviando para o gol, aos 35 minutos. Para o segundo tempo, Caio Júnior conseguiu arrumar o time. Com o domínio do meio-campo, o Palmeiras começou a pressionar. Criou chances com Edmundo, Valdívia, Michael, David... Mas falhava nas finalizações e o goleiro Fabiano fazia muitas boas defesas. Foi assim o tempo todo. E quase sofreu o segundo gol com Vandinho, logo aos 9, que chutou forte e Marcos desviou a bola com a ponta dos dedos. O grito de gol dos palmeirenses saiu quando Valdivia sofreu pênalti de Deda. Edmundo chutou no lado direito do goleiro e empatou o jogo, aos 26 minutos. A festa, porém, durou um minuto. Num rápido ataque, Otacílio Neto aproveitou um erro da defesa alviverde e chutou forte para fazer o segundo gol noroestino. Depois, Otacílio Neto ainda acertou a trave de Marcos, nos acréscimos. PALMEIRAS 1 X 2 NOROESTE Palmeiras - Marcos; Dininho, David e Edmílson; Wendel, Francis (Marcelo Costa), Martinez (Michael), Valdivia e Leandro; Edmundo e Osmar (Cristiano). Técnico: Caio Júnior. Noroeste - Fabiano; Eder, Fábio, Bonfim e Ernani Nascimento (Toninho); Deda, Hernani, Márcio Egídio e Edno; Vandinho (Otacílio Neto) e Leandrinho (Bruno Mineiro). Técnico: Paulo Comelli. Gols - David (contra), aos 35 minutos do primeiro tempo; Edmundo (pênalti), aos 26, e Otacílio Neto, aos 27 minutos do segundo tempo. Árbitro - Eduardo Cesar Coronado Coelho. Cartões amarelos - Deda, Eder, Edmundo, Edno, Ernani Nascimento, Fabiano e Martinez. Público - 13.319 pagantes. Renda - R$ 211.265,00. Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP).