Noroeste também volta à Série A1 Doze anos após ser rebaixado, o Noroeste garantiu sua volta à elite do futebol paulista em 2006 ao golear o Bandeirante por 4 a 0, neste domingo à noite, no Estádio Alfredo Castilho, em Bauru (SP), que recebeu mais de 15 mil torcedores. Com 10 pontos, o Noroeste lidera isoladamente o Grupo 4 e já festeja o acesso uma rodada antes do término da competição. O Bandeirante, com três pontos, está eliminado. À tarde, o Juventus já tinha garantido sua vaga pelo Grupo 3. O Noroeste garantiu seu segundo acesso consecutivo, uma vez que ano passado saiu da Série A3 amparado por forte apoio financeiro do presidente Damião Garcia, ex-vice-presidente do Corinthians, e dono da Kalunga, empresa atacadista e que por muitos anos patrocinou as camisas do time de Parque São Jorge. Em seu elenco estão alguns ex-corintianos, como o goleiro Maurício, o volante Gilmar Fubá e o meia Luciano Bebê. O time é dirigido por Paulo Comelli, mas antes foi comandado por Juninho Fonseca e Ivo Secchi. A segunda vaga do Grupo 4 será decidida na última rodada, quando o São Bento, em Sorocaba, precisará vencer o Noroeste e torcer para que o Mirassol não ganhe do Bandeirante, em Birigüi. A vitória do Noroeste foi construída com justiça ainda no primeiro tempo, com gols de Edmilson, de falta, aos 34 minutos, e de Renatinho, aos 43 minutos. O Bandeirante não teve forças para reagir, diante de um time que estava mais determinado. Os outros dois gols saíram no final, com Renatinho, aos 42 minutos, e Osni, aos 45 minutos. Resultados da quinta rodada: Bragantino 2 x 2 Comercial, Araçatuba 0 x 3 Juventus, Mirassol 3 x 1 São Bento e Noroeste 4 x 0 Bandeirante. Classificação: Grupo 3 - 1) Juventus, 11 pontos; 2) Bragantino, 7; 3) Comercial, 6; 4) Araçatuba, 3. Grupo 4 - 1) Noroeste, 10 pontos; 2) Mirassol, 7; 3) São Bento, 6; 4) Bandeirante, 3.