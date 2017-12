Noroeste vence de virada na Série A-3 O Noroeste venceu o Taquaritinga, por 2 a 1, de virada, na manhã deste domingo, no estádio "Alfredo Castilho", em Bauru, pela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. A vitória deixou o Noroeste com 18 pontos, um a menos que o Taquaritinga, que saiu na frente, logo aos nove minutos com Ruller. A virada do Noroeste aconteceu no segundo tempo, quando o Taquaritinga já tinha dois jogadores a menos devido as expulsões de Celinho e Diones. Os gols da virada foram marcados pelo atacante Roger, ao s 29 e 32 minutos. Em Piracicaba, o XV de Piracicaba venceu a Ferroviária, por 3 a 1, de virada. O time piracicabano chegou aos 13 pontos, um a mais que a Ferroviária, de Araraquara. A Ferroviária saiu na frente, com um gol de Berg aos seis minutos, aproveitando a falha do goleiro Marins. O lateral Jura, campeão mundial pelo São Paulo, foi expulso e mesmo com um jogador a menos o XV chegou ao empate com Fabiano, cobrando falta, aos 4 2 minutos. O segundo gol da vitória foi marcado por Edu aos sete minutos do segundo tempo, quando cada time teve mais um jogador expulso. Nos acréscimos, Moisés completou o placar. Abrindo a rodada, sábado, o XV de Jaú voltou a decepcionar sua torcida ao perder para o Internacional de Bebedouro, que venceu por 1 a 0, com gol de Wellington aos 40 minutos do primeiro tempo. O Inter foi para 17 pontos, enquanto o time de Jaú se mantém com 15 pontos. Outros cinco jogos completam a rodada neste domingo à tarde.