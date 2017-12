Noroeste vence duelo de líderes da A3 Quatro partidas abriram a segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A3 neste domingo de manhã. O destaque foi a vitória do Noroeste sobre o Sertãozinho, em Bauru, em partida que valia a liderança do Grupo 1. Com isso, o Noroeste chegou aos 6 pontos em dois jogos disputados. Já o Sertãozinho caiu para a quarta colocação, com três pontos. Quem também assumiu a frente no mesmo grupo foi o Mirassol, que jogou em casa contra o Sãocarlense e venceu por 2 a 1, chegando aos seis pontos. O time de São Carlos ainda não pontuou na competição. Em Osasco, o ECO não saiu de um empate sem gols com o XV de Piracicaba, mas se manteve na liderança do grupo 2, com quatro pontos. Os piracicabanos, também com quatro pontos, estão em segundo pelo critério de saldo de gols. Completando a rodada matinal, a Inter de Bebedouro recebeu o Jaboticabal e também não passou de um empate, desta vez por 1 a 1. Os dois times conseguiram seus primeiros pontos no campeonato e ocupam a quinta e a sexta posições, respectivamente. Na tarde deste domingo mais quatro jogos completam a rodada, a partir das 16 horas: Guaratinguetá x Mauaense, XV de Jaú x Barretos, Independente x Palmeiras-B e Rio Claro x Primavera.