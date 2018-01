Noroeste vence Ponte Preta e está perto da classificação O Noroeste praticamente garantiu a sua classificação para a decisão do título do interior. Jogando em Campinas, neste sábado à tarde, o time de Bauru venceu a Ponte Preta por 2 a 1, pelo jogo de ida das semifinais da disputa do título do interior. Agora, o Noroeste poderá perder até por um gol de diferença no jogo de volta, no próximo sábado, às 16 horas, em Bauru. A Ponte Preta foi amplamente melhor na primeira etapa, mas não soube aproveitar as chances criadas. Os jogadores da ponte chegaram a reclamar de pênalti em cima de João Marcos, mas o árbitro marcou falta fora da área. No segundo tempo, o Noroeste foi melhor e fez 2 a 0. Após bobeada da zaga do time anfitrião, Luciano Bebê precisou chutar duas vezes para abrir o marcador. Dez minutos mais tarde, Otacílio Neto mandou um chutaço de fora de área, e marcou um golaço, sem chances para Aranha. Após levar o segundo gol, a Ponte Preta partiu pra cima, mas só conseguiu descontar aos 43 minutos. Após cruzamento na área, Pingo girou e marcou o gol de honra: 2 a 1. PONTE PRETA 1 x 2 NOROESTE Ponte Preta - Aranha; Gabriel, Anderson e Zacarias (Ezequiel); Pingo, Ricardo Conceição, João Marcos, Heverton (Ânderson Luis) e Rafael Fusca; Roger e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista. Noroeste - Fabiano; Fábio, Bonfim e Toninho; Márcio Gabriel, Hernani, Deda, Luciano Bebê (Cristiano) e Edno; Leandrinho (Rômulo) e Otacílio Neto. Técnico: Pintado. Gols - Luciano Bebê, aos 12 minutos do segundo tempo, Otacílio Neto, aos 23, e Pingo, aos 43. Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Cartões amarelos - Anderson, Ricardo Conceição e João Marcos, Bonfim e Cristiano. Público - 2310 pagantes. Renda - R$ 23.746. Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP.