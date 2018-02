Noroeste vence Santo André e segue entre os primeiros O Noroeste mostrou sua força no Campeonato Paulista e, jogando fora de casa, venceu o Santo André de virada por 3 a 2, neste domingo, no Estádio Bruno José Daniel. Esta foi a segunda vitória do time de Bauru nos dois jogos da competição. Com o resultado, o Noroeste chega aos seis pontos e divide a liderança do Campeonato Paulista com Santos, Corinthians e São Paulo. Já o Santo André, permanece na lanterna, sem somar pontos nas duas primeiras rodadas da competição. Os donos da casa abriram o placar após jogada em velocidade de Catatau completada por Sandro Gaúcho, aos 20 minutos. No segundo tempo, o Noroeste empatou logo aos três minutos, com gol de Vandinho. O Santo André voltou a ficar na frente do placar quatro minutos depois, novamente com Sandro Gaúcho. O Noroeste partiu para o ataque e conseguiu virar o jogo. Vandinho marcou o seu segundo gol aos 35 minutos, de pênalti, e Otacílio Neto mandou uma bomba de fora da área e garantiu a vitória aos 44. Ficha técnica: Santo André 2 x 3 Noroeste Santo André - Júnior Costa; Pará, Lelo, Luiz Henrique e Diogo Pires; Bruno Zico, Makelelê, Ramalho (Cadu)e Jefferson; Sandro Gaúcho e Catatau (Edinho). Técnico: Ruy Scarpino. Noroeste - Fabiano; Éder, Fábio, Bonfim e Neílton (Bruno Mineiro); Deda, Hernani, Edno e Bruno Campos (Otacílio); Vandinho (Márcio Egídio)e Leandrinho. Técnico: Paulo Comelli. Gols - Sandro Gaúcho, aos 20 minutos do 1.º tempo. Vandinho, aos 3 e aos 34, pênalti, Sandro Gaúcho, aos 7 e Otacílio Neto, aos 44 minutos do segundo tempo. Árbitro - Otávio Corrêa da Silva Cartão amarelo - Ramalho, Diogo Pires,Luiz Henriquee Leandrinho. Renda - R$ 8.560,00 Público - 845 pagantes Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André-SP.