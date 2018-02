Noroeste x Osasco: jogo decisivo sábado Noroeste e ECO-Osasco abrem a primeira rodada do returno da fase final do Campeonato Paulista da Série A3. A partida acontece neste sábado no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, às 19 horas, com transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. As duas equipes estão empatadas com três pontos ganhos no Grupo 4. O líder é o Mirassol, com nove pontos. O Barretos também tem três, mas perde no saldo de gols e ocupa a lanterna. Quem perder dificilmente conseguirá uma vaga na Série A2 de 2005. Duas equipes de cada grupo obterão a classificação. O Noroeste vai estrear o técnico Vitor Hugo, que assumiu o time nesta semana depois da demissão de Cilinho, que ficou apenas um jogo no clube bauruense. O time terá os desfalques de Maurício, Alan e Tobias, que estão suspensos e do zagueiro André Luiz, que está machucado. Para o lugar dos jogadores suspensos, entrarão Defendi, Otávio e Luiz Carlos, respectivamente. O lateral-esquerdo Jorginho ainda é dúvida e deverá ser avaliado antes da partida para ver as condições. No ECO, o técnico Gilmar da Costa terá todos os jogadores à disposição. Na rodada passada, o time de Osasco atuou com sete desfalques. O lateral direito Radá, o meia-atacante Otacílio e o atacante Carlos Henrique voltam depois de cumprir suspensão automática. Denner e Júnior que saíram contundidos na partida anterior voltam normalmente para o jogo. No domingo a rodada é completada com mais três partidas. O Sertãozinho recebe o Guaratinguetá no estádio Frederico Dalmazo, às 11 horas. Às 16 horas, dois jogos: Barretos e Primavera, no estádio Antônio Gomes Martins e XV de Piracicaba e Mirassol, no Barão da Serra Negra.