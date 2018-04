Norte-americano Adu é emprestado ao Aris, da Grécia

Adu, de 20 anos, ficará no clube de Tessalonica por uma temporada e meia. Este será o terceiro empréstimo consecutivo do jogador desde que ele foi contratado pelo Benfica. Nos dois últimos anos, ele já passou por Monaco e Belenenses, sempre com poucas chances entres os titulares e atuações discretas.

O jogador, que nasceu em Gana e mudou-se para os EUA com oito anos de idade, comentou a notícia em sua página no twitter. Ele afirmou que a escolha do clube grego foi feita após muita pesquisa. O Aris está em quarto no campeonato nacional, com 25 pontos, a 12 do líder Olympiacos.