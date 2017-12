Norte-americanos desafiam checos para provar ascensão A seleção dos Estados Unidos entra em campo nesta segunda-feira para disputar sua quinta Copa do Mundo consecutiva e provar que a chegada às quartas-de-final, há quatro anos, não foi um mero acaso, e sim mais um passo rumo à elite do futebol. "As distâncias são mais curtas hoje, temos jogadores que ganharam experiência em clubes europeus. Vamos ser modestos nas palavras, mas não em campo", afirmou o técnico Bruce Arena, que vê uma realidade bem diferente que em 1990, quando os Estados Unidos enfrentaram a extinta Checoslováquia na primeira fase e foram goleados por 5 a 1. "Não tínhamos a menor chance naquela partida", lembra o treinador. Hoje, a equipe norte-americana é vista com perigo pelos rivais da República Checa, que chegam pela primeira vez à Copa depois da separação do país, no início da década de 90, e não temem ser surpreendidos. "É uma equipe de pura velocidade, e sabemos do que são capazes", diz o meia Tomas Rosicky, um dos jogadores mais experientes da equipe. Entre os checos, a aposta principal é no grandalhão Jan Koller, de 2,02 m, principalmente porque o outro atacante titular, Baros, se contundiu e dá lugar a Sionko, que nem estava entre os 23 relacionados na primeira lista - substituiu o contundido Smicer. O outro astro da equipe, Nedved, joga sem estar 100% - sofreu uma contusão no joelho durante os treinos da semana passada. Os norte-americanos prometem ficar atentos a Koller. "Ele é o líder do ataque, o homem para quem vão todas as bolas altas", afirmou o volante Reyna. Ficha técnica: Estados Unidos - Keller; Cherundolo, Pope, Conrad e Lewis; Mastroeni, Reyna, O´Brien e Brasley; Donovan e O´Brien. Técnico: Bruce Arena. República Checa - Cech; Zdenek Grygera, David Rozehnal, Tomas Ujfalusi e Marek Jankulovski; Galasek, Poborsky, Rosicky e Nedved; Sionko e Koller. Técnico: Karel Bruckner. Árbitro: Carlos Amarilla (Paraguai). Local: Auf Sghalke Stadium, em Gelsenkirchen. Horário: 13 horas.