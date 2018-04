Norte-irlandês de 29 anos assume o comando da seleção de Ruanda

Além de comandar a seleção principal, o norte-irlandês McKinstry também será o responsável pelas seleções Sub-20 e Sub-23 de Ruanda, como explicou a associação de futebol do país. Ruanda sediará no próximo ano o Campeonato Africano de Nações, torneio continental que reúne apenas jogadores que atuam na África.

O primeiro jogo da seleção de Ruanda, a 64ª colocada no ranking da Fifa, sob o comando de McKinstry será um amistoso contra a Zâmbia, campeã africana em 2012, no dia 29 de março, em Lusaka. De acordo com a associação, o treinador deve chegar ao país do Leste da África neste domingo.

Sob o comando de McKinstry, Serra Leoa atingiu a sua melhor posição no ranking da Fifa. Mas o treinador acabou sendo demitido após resultados ruins nas Eliminatórias da Copa África de Nações de 2015, torneio para o qual a seleção não conseguiu se classificar.