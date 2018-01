Noruega anuncia amistoso contra o Brasil depois da Copa Dirigentes da Federação Norueguesa de Futebol anunciaram, nesta quinta-feira, que a seleção do país nórdico será o primeiro adversário do Brasil logo após a realização da Copa do Mundo, na Alemanha. O amistoso será no dia 16 de agosto, no Estádio Ullevaal, em Oslo (capital da Noruega). "É difícil imaginar um melhor oponente num jogo amistoso do que o Brasil", disse o técnico Aage Hareide. A CBF já confirmou a realização da partida. Apesar do amplo domínio brasileiro no futebol mundial, a Noruega é uma das poucas seleções que nunca perdeu para o atual pentacampeão do mundo. Em três jogos, são duas vitórias norueguesas e um empate. A partida mais importante entre ambos aconteceu na primeira fase da Copa do Mundo de 1998, na França, quando os nórdicos venceram, de virada, por 2 a 1. Um ano antes, em amistoso realizado em Oslo, a Noruega ganhou por 4 a 2. Em 1988, aconteceu o empate em 1 a 1. Conhecida na década passada por seu jogo baseado na forte marcação e lançamentos longos para um solitário atacante, a Noruega chegou a ocupar a segunda colocação do ranking mundial da Fifa - só ficou atrás do Brasil. Para a Copa da Alemanha, os noruegueses pararam na repescagem européia contra a República Checa - duas derrotas por 1 a 0.