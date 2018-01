Noruega e Dinamarca ficam no empate Neste sábado, na rodada de abertura das Eliminatórias para a Eurocopa de 2004, que será disputada em Portugal, Noruega e Dinamarca empataram por 2 a 2, em Oslo, pelo grupo 2 da competição. Os dinamarqueses abriram o placar aos 23 minutos de jogo, com o atacante Tomasson. Riise empatou aos nove da segunda etapa. Aos 27, mais uma vez Tomasson colocou a Dinamarca em vantagem. Porém, aos 48 minutos, o atacante Carew empatou a partida. A Escócia foi a Toftir e arrancou um empate apenas nos últimos minutos contra as Ilhas Faroe, escapando de um vexame. O time perdia por 2 a 0 e empatou a partida a menos de dez minutos do fim. Em Moscou, dez pessoas ficaram feridas em confronto entre torcedores da Rússia e Irlanda, na Praça Vermelha.