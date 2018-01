Noruega vence França no futebol feminino A Noruega estreou com vitória no Mundial de futebol feminino disputado nos EUA. A equipe derrotou neste sábado a França por 2 a 0, com gols de Anita Rapp e Dagny Mellgren, e lidera o Grupo B, mesma chave de Brasil e Coréia do Sul, que se enfrentam no domingo pela competição.