Norueguês dá vitória ao Valencia O atacante norueguês John Carew marcou os três gols da vitória do Valencia sobre o Villareal, por 3 a 1, neste domingo, na sequência da rodada do final de semana do campeonato espanhol. Carew acabou sendo a sensação do jogo tido como um ?clássico argentino?, já que os dois times contam com quatro jogadores argentinos cada um. Pablo Aimar venceu o duelo contra Martín Palermo e o Valência manteve a terceira colocação no torneio, três pontos atrás do La Coruña, que no sábado empatou com o líder Real Madrid. Quique Alvarez fez o gol do Villareal, quinto colocado. "É a primeira vez que marco três gols na Liga Espanhola e estou muito contente por isso?, afirmou o jogador norueguês depois da partida. Outros resultados da rodada - Alaves 2 x Celta Vigo 2; Athletic Bilbao 3 x Numancia 1; Malaga 2 x Las Palmas 1; Racing Santander 2 x Real Mallorca 1; Rayo Vallecano 1 x Espanyol 1; Real Oviedo 2 x Osasuna 3; Valladolid 2 x Real Zaragoza 0. Barcelona e Real Sociedad jogam ainda neste domingo à noite. A classificação do Espanhol está assim: 1) Real Madrid, 52; 2) Deportivo Coruna, 48; 3) Valencia, 45; 4) Barcelona, 40; 5) Villarreal, 38; 6) Real Mallorca, 38; 7) Rayo Vallecano, 34; 8) Alaves, 34; 9) Athletic Bilbao, 33; 10) Valladolid, 32; 11) Espanyol, 31; 12) Malaga, 31; 13) Las Palmas, 31; 14) Real Zaragoza, 30; 15) Celta Vigo, 29; 16) Real Oviedo, 27; 17) Numancia, 23; 18) Real Sociedad, 21; 19) Racing Santander, 20; 20) Osasuna, 20.