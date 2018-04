Norwich vence Middlesbrough e volta à elite do futebol inglês após um ano

A vitória desta segunda foi garantida com dois gol marcados no primeiro tempo, por Cameron Jerome, aos 12, e Nathan Redmond, aos 15 minutos. Com esse triunfo, o Norwich se juntou ao Watford e ao Bournemouth, primeiro e segundo colocado, respectivamente, da segunda divisão, entre os clubes que asseguraram o acesso. Queens Park Rangers, Burnley e Hull City foram os times rebaixados.

O Middlesbrough, dirigido por Aitor Karanka, ex-jogador do Real Madrid, havia vencido os dois jogos anteriores contra o Norwich pela segunda divisão, mas acabou sendo batido no duelo mais importante.

O acesso pode ser considerado um feito impressionante para Alex Neil, o técnico do Norwich. Após passagem pelo escocês Hamilton Academical, o treinador, de apenas 33 anos, assumiu o comando do time em janeiro e o levou a terminar a divisão de acesso em terceiro lugar com apenas três derrotas em 25 jogos sob o seu comando.

Após o rebaixamento, o Norwich manteve a base do time da temporada passada, tanto que oito dos titulares diante do Middlesbrough disputaram o último jogo na elite inglesa. E agora o time está de volta à primeira divisão.