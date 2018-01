Nos acréscimos, Caxias consegue empate Com dois gols nos últimos minutos do jogo, Caxias e Grêmio empataram por 1 a 1, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). O resultado foi justo para uma partida tecnicamente fraca. Agora, o Grêmio tem nove pontos, estando em oitavo lugar, enquanto o Caxias, com oito pontos é o 13.º colocado. Os dois times criaram poucas chances de gols. O Grêmio abriu o placar aos 41 minutos do segundo tempo, após jogada pela lateral que Pedro Júnior completou na pequena área. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Jajá apareceu na pequena área para desviar de cabeça e garantiu o resultado.