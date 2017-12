Nos acréscimos, Manchester perde a 1ª O Manchester United perdeu a primeira no Campeonato Inglês, neste domingo, pela quarta rodada. O atual campeão foi derrotado pelo Southampton por 1 a 0, com um gol de James Beattie aos 47 minutos do segundo tempo. Com isso, o Arsenal, o único outro time a vencer os três primeiros jogos, pode assumir a liderança isolada do Campeonato Inglês. Joga ainda neste domingo contra o Manchester City, no complemento da rodada.