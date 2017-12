Nos acréscimos, São Paulo mantém os 100% e avança como líder na Copinha

Já classificado de forma antecipada, o São Paulo voltou a campo neste sábado e manteve os 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O campeão paulista sofreu, mas venceu por 3 a 1 o Capivariano, vice-campeão paulista, na Arena Capivari, em Capivari (SP).

Com o resultado, o São Paulo encerrou a primeira fase na liderança do Grupo 13, com nove pontos. O Capivariano ficou com seis e em segundo lugar. Ambos seguem na disputa da competição. Na segunda fase, o São Paulo enfrentará a Chapecoense, segunda colocada do Grupo 14. Já o Capivariano terá pela frente o Nova Iguaçu-RJ, primeiro colocado no grupo dos catarinenses. Data e local dos confrontos ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O São Paulo dominou as ações no início do jogo. Criou muitas chances antes dos 10 minutos, mas só abriu o placar aos 19. Gabriel recebeu cruzamento da esquerda e, de carrinho, só completou para o gol. Só que a desvantagem no placar não abalou o time do interior paulista, que não demorou a empatar.

Na primeira chegada ao ataque do Capivariano, Bill recebeu lançamento e com a perna esquerda acertou o chute forte. O goleiro Lucas Paes ainda tentou chegar na bola, mas não conseguiu. O confronto passou a ficar mais equilibrado, com ligeira vantagem do time do Morumbi, que era mais envolvente.

No segundo tempo, o São Paulo voltou com uma postura mais agressiva, só que parou no goleiro Hudson, em noite inspirada. O camisa 1 fez pelo menos três grandes defesas - seja em cobrança de falta ou lances em que precisou de reflexo diante dos atacantes do time do Morumbi.

De tanto insistir, o São Paulo encontrou o gol da vitória. Aos 46 minutos, o goleiro Hudson, muito bem durante o jogo, saiu errado em cobrança de escanteio de Geovane e a bola foi parar no fundo das redes. As comissões técnicos dos dois times trocaram agressões e a partida precisou ser paralisada. Aos 52, quando a bola voltou a rolar, Oliveira recebeu cruzamento e com a perna esquerda fez o terceiro gol do São Paulo.

MAIS CLASSIFICADOS

Pelo Grupo 5, o Marília-SP surpreendeu o América-MG e venceu por 2 a 1, no estádio Bento de Abreu, em Marília. O time paulista chegou aos seis pontos, assumiu a segunda posição e garantiu vaga na próxima fase. A líder da chave foi a Ponte Preta, também classificada, só que com sete pontos.

Quem se classificou no Grupo 10 foi o Independente-SP, que venceu o Fortaleza por 1 a 0, no estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira (SP). Os paulistas terminaram a primeira fase em segundo lugar, com sete pontos. Mesma pontuação que o líder e também classificado Botafogo-SP.

O Rio Branco-ES venceu o Botafogo-PB por 2 a 1, no estádio Luisão, em São Carlos (SP). Os dois times estão eliminados. O mesmo acontece com Paysandu e Volta Redonda-RJ, que ficaram no empate por 1 a 1, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP), pelo Grupo 6.