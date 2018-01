Nos Aflitos, sonho em subir aos oito Cotados antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro como favoritos a uma das oito vagas na segunda fase, Náutico e Paulista deixaram a desejar na primeira metade da competição, mas esperam na partida em que se enfrentam, nesta terça-feira, a partir das 20h30, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), se firmar na briga pela zona de classificação. Campeão da Copa do Brasil, o time de São Paulo soma 14 pontos, na 13.ª posição. A situação do time pernambucano é ligeiramente melhor, com 15 pontos, em 11.ºlugar. Os dois times vêm de bons resultados e esperam manter a fase. O Paulista, que até o título da Copa do Brasil se encontrava na zona do rebaixamento, deixou-a com a vitória fora de casa contra o Ituano, por 3 a 1, na sexta-feira. O Náutico empatou por 2 a 2 com o Vitória, em Salvador. Para o técnico Vágner Mancini, o Paulista precisa de vitórias fora de casa para compensar as tropeços em Jundiaí. "Tivemos resultados ruins em casa e precisamos nos superar para compensá-los. Contra o Ituano, foi um começo", adiantou. O técnico Vágner Mancini, no entanto, terá uma série de problemas para montar seu time. O meia Márcio Mossoró, o lateral Lucas e os atacantes André Leonel e Jéferson continuam lesionados, assim como foi na vitória em Itu. Soma-se a eles ainda o volante Amaral, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Para seu lugar, o recém-contratado Gleissinho pode fazer sua estréia. Diego, revelado no clube, é outra opção para Mancini, que só define o time na terça-feira. No Náutico, o técnico Roberto Cavalo está confiante em mais um bom resultado para voltar a figurar na zona do rebaixamento. Ele tem algumas dúvidas para o jogo. Na defesa, Tuca pode retornar, mas Cavalo elogiou muito o jovem Marcelo Ramos, que jogou em seu lugar. Na direita, Bruno Carvalho será mantido, mesmo com Junior Sertânia tendo cumprido sua suspensão. No meio de campo, Davi pode perder a posição para Danilo, que chegou há duas semanas.