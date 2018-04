'Nós deixamos de ganhar o jogo', diz Vágner Mancini no Cruzeiro

RIO - Apesar de o Cruzeiro ter sido goleado pelo Flamengo por 5 a 1, no último domingo, no Engenhão, e entrado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico Vágner Mancini acredita que o seu time perdeu um jogo que estava em suas mãos no Rio. Para o comandante, a sua equipe acabou pagando um preço caro por não conseguir abrir vantagem de pelo menos 2 a 0 já no primeiro tempo, quando Victorino desperdiçou um pênalti quando o placar apontava 1 a 0 para o clube mineiro.

"Um jogo que era totalmente favorável, deveríamos estar vencendo no primeiro tempo por 2 ou 3 a 0 e acabamos perdendo. Nesses momentos é que reconhecemos o verdadeiro guerreiro, aquele que não desiste... Não dá pra se entregar. Vamos lutar até o último fio. Tudo vai ficando mais difícil, obviamente, as coisas, emocionalmente, vão acontecendo de forma diferente dentro de campo e temos que resgatar a autoestima dos atletas e fazer com que eles vençam o jogo domingo, diante do Inter. Não vamos vencer só baseado em palavras, temos que ter atitude", afirmou Mancini, já projetando o confronto na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela 34.ª rodada da competição nacional.

Em seguida, o treinador negou que o Cruzeiro tenha atuado de forma defensiva, após escalar a sua equipe em um esquema com três zagueiros. "O time jogou da mesma forma que jogou nos jogos anteriores em termos de formação, saiu o Naldo e entrou mais um zagueiro. O time se portou bem no primeiro tempo, então não dá para jogar (a culpa pela derrota) em cima de esquema, de escalação, a gente está aqui para assumir os resultados, os números e aquilo que tiver que assumir. A nossa visão de futebol é diferente, nós deixamos de ganhar o jogo, essa é que é a verdade", acredita Mancini.

Com o objetivo de reagir no Brasileirão a partir do próximo domingo, o comandante terá de superar novos problemas para escalar a sua equipe contra o Internacional. O volante Charles levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão, assim como o atacante Anselmo Ramon, expulso contra os flamenguistas. Para completar, o meia argentino Montillo sofreu uma lesão muscular no confronto realizado no Engenhão e corre o risco até de ficar fora do restante da reta final do Brasileirão. Ele será submetido a um exame nesta segunda-feira para saber a gravidade da contusão.