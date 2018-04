Nos Estados Unidos, Arsenal bate seleção da MLS por 2 a 1 em partida amistosa

Como muitas equipes europeias fazem nesta pré-temporada, o Arsenal está nos Estados Unidos se preparando para as disputas que terá nos próximos meses na Inglaterra e na Europa. Nesta quinta-feira, o time comandado pelo técnico francês Arsène Wenger enfrentou a seleção da Major League Soccer (MLS), a liga de futebol norte-americana, e venceu por 2 a 1, na cidade de San Jose, na Califórnia.

Em anos anteriores, a seleção da MLS havia vencido outros clubes de Londres - casos de Chelsea, West Ham, Fulham e o Tottenham. Nesta quinta-feira, porém, não foi páreo para o Arsenal, que marcou com Joel Campbell, aos 11 minutos de jogo, em cobrança de pênalti, e com Chuba Akpom, aos 42 da etapa final. No final do primeiro tempo, o centroavante marfinense Didier Drogba havia empatado para o time norte-americano.

Com a contratação de bons jogadores da Europa e da América do Sul, a seleção da Major League Soccer deste ano foi composta por vários ídolos do futebol. Além de Drogba, o time titular teve o meia brasileiro Kaká, o atacante espanhol David Villa, os meias italianos Andrea Pirlo e Sebastian Giovinco, o atacante mexicano Giovani dos Santos e o atacante norte-americano Clint Dempsey.

Na Europa, dois clubes que estarão na Liga dos Campeões entraram em campo nesta quinta-feira. Na Alemanha, ainda sem o meia brasileiro Paulo Henrique Ganso, o Sevilla derrotou o Mainz por 1 a 0 - gol do argentino Sergio Escudero. Na Itália, o Napoli jogou pela primeira vez sem o centroavante argentino Gonzalo Higuain, que se transferiu para a rival Juventus, e goleou o Entella por 5 a 0 - destaque para o atacante belga Dries Mertens, autor de dois gols.