Nos EUA, Manga só tem saudades da feijoada A primeira frase do outro lado da linha é desconfiada: ?Mas como você arrumou o meu telefone aqui de Miami??, pergunta, com fortíssimo sotaque hispânico. Não é para menos. Desde 1986, o pernambucano Aílton Corrêa Arruda não mora no Brasil. Mesmo após ter deixado o futebol, a sua vida continuou cigana, como nos tempos em que encarnava Manga, ?o melhor e mais bonito goleiro do mundo?. Recluso nos EUA, não se deixa fotografar. ?Não quero?, avisa, ríspido. Aos 66 anos, não assumidos ? ?pode colocar no jornal que tenho 62? ?, Manga demonstra uma memória particular, ressentida. ?Do Brasil só tenho saudades da feijoada. De pessoas, não.? Leia mais no Jornal da Tarde