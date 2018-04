Nos pênaltis, Cruzeiro derrota Fluminense e avança na Copa São Paulo

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Dois dos candidatos ao título da Copa São Paulo de Juniores, Cruzeiro e Fluminense fizeram um duelo dignos de favoritos nesta terça-feira. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o confronto foi decidido nos pênaltis, com vantagem para o time mineiro, pelo placar de 5 a 3, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Com o resultado, o Cruzeiro se garantiu na oitavas de final, quando terá pela frente o Atibaia, que eliminou o Sertãozinho ainda nesta terça. A partida acontecerá na próxima quinta-feira, mas o local e horário ainda serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol(FPF). Fora da disputa, resta ao Fluminense lamentar as duas penalidades desperdiçadas nesta noite, uma no tempo normal e outra nas cobranças decisivas.

Cruzeiro e Fluminense fizeram grande partida desde o apito inicial. Em ritmo acelerado, os mineiros saíram na frente, com gol de Eurico, aos 4 minutos. A resposta dos cariocas foi imediata. Três minutos depois, Zé Lucas garantiu a igualdade no placar.

Ainda no primeiro tempo, Biro-Biro, um dos destaques da competição, chegou a anotar o segundo do Fluminense. Mas a arbitragem anulou o gol, por impedimento. No segundo tempo, Biro-Biro passou de pretenso salvador a vilão. Derrubado na área, ele foi para a cobrança da penalidade, mas mandou para fora.

O time carioca chegou a marcar mais um gol, novamente anulado pela arbitragem, por impedimento. Sem bola na rede, na segunda etapa, o duelo ficou empatado e exigiu a disputa de pênaltis. Na série de cobranças, contudo, Biro-Biro voltou a decepcionar. Errou sua finalização, a segunda do dia, e assegurou a vitória do rival mineiro.