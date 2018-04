Nos pênaltis, Paraná elimina o Flamengo e se classifica à semi da Primeira Liga

A Copa da Primeira Liga terá semifinais entre clubes de Minas Gerais e Paraná. Nesta quarta-feira, no único duelo das quartas de final que foi para a disputa por pênaltis, o Paraná eliminou o Flamengo com a vitória por 5 a 4, após empate no tempo normal por 1 a 1, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), e agora enfrentará o Atlético Mineiro. O outro confronto será entre Londrina e Cruzeiro.

Mesmo na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro - está em quinto lugar -, o Paraná está levando a sério a Copa da Primeira Liga e buscará a vaga na final neste sábado contra o Atlético Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Ao Flamengo ainda restam outras três competições na temporada. Um título está mais perto na Copa do Brasil, na qual faz a primeira partida da final contra o Cruzeiro, no próximo dia 7, feriado nacional da Independência do Brasil, no estádio do Maracanã, no Rio. Os outros torneios são o Brasileirão e a Copa sul-americana.

Em campo, o mistão do Flamengo até mostrou vontade contra a disposição do Paraná, mas pecou na falta de entrosamento dos jogadores. Nos primeiros minutos, a aposta era na velocidade dos atacantes Vinicius Junior e Felipe Vizeu, mas nada que incomodasse o goleiro Richard. O primeiro lance de perigo mesmo só aos 40, quando Cristovam quase marcou contra ao desviar um cruzamento de Everton Ribeiro.

Na segunda etapa, o Paraná resolveu mostrar logo de cara que poderia surpreender. Aos 5 minutos, o zagueiro Iago Maidana acertou uma cabeçada no travessão e assustou o goleiro Alex Muralha. Pouco depois, aos 9, Felipe Vizeu sofreu uma lesão no joelho e teve que deixar o jogo.

Sem o centroavante, coube a Geuvânio jogar mais enfiado e ele conseguiu um pênalti para o Flamengo. Aos 18 minutos, tentou um cruzamento e a bola bateu no braço de Igor. Na cobrança, Everton Ribeiro chutou colocado no ângulo direito alto de Richard, que nem se mexeu.

O que o Flamengo não contava era com a reação instantânea do Paraná. Aos 20 minutos, Renatinho cobrou uma falta da intermediária e contou com a ajuda de Alex Muralha, que não conseguiu chegar na bola.

A partir daí, pouca coisa aconteceu. De destaque, a entrada do meia argentino Darío Conca, muito pedido pela torcida flamenguista em Cariacica, e dois chutes sem muito perigo no gol defendido por Richard.

Nos pênaltis, Richard se destacou ao defender duas cobranças - uma de Vinicius Junior e a decisiva de Lucas Paquetá. Pelo Paraná, apenas Murilo Rangel não converteu ao acertar o seu chute no travessão. Coube a Vitor Feijão, já na primeira alternada, fazer o gol da classificação paranista.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 (4) x (5) 1 PARANÁ

FLAMENGO - Alex Muralha; Gabriel, Léo Duarte (Thuler), Rafael Vaz e Klebinho; Márcio Araújo, Rômulo e Everton Ribeiro; Geuvânio (Conca), Vinicius Junior e Felipe Vizeu (Lucas Paquetá). Técnico: Reinaldo Rueda.

PARANÁ - Richard; Cristovam, Eduardo Brock, Iago Maidana e Igor; Gabriel Dias, Leandro Vilela e Renatinho; Minho (Vinícius Kiss)(Vitor Feijão), Robson (Murilo Rangel) e Alemão. Técnico: Lisca Rodrigues.

GOLS - Everton Ribeiro (pênalti), aos 18, e Renatinho, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rômulo (Flamengo); Igor e Iago Maidana (Paraná).

ÁRBITRO - Renato Cardoso da Conceição (MG).

RENDA - R$ 344.860,00.

PÚBLICO - 9.834 pagantes.

LOCAL - Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).