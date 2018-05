Nos pênaltis, Pohang vence e leva 3.º lugar no Mundial

Em sua campanha no Mundial, o Pohang, treinado pelo brasileiro Sérgio Farias, estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Mazembe, do Congo, e depois perdeu por 2 a 1 para o Estudiantes. Como o atacante Denílson marcou todos os quatro gols do time, ele já se tornou o maior artilheiro da competição, ainda podendo terminar o torneio como maior goleador.

No jogo deste sábado, ele foi mais uma vez o destaque da equipe sul-coreana. Depois que Pereyra já tinha acertado o travessão pelo Atlante, ele quase abriu o marcador aos 19 minutos, quando passou pela marcação e chutou de longe. O goleiro Vilar, porém, impediu o gol, que sairia mais tarde, após Pereyra carimbar mais uma vez a trave do Pohang.

Aos 42 minutos do primeiro tempo, o jogador de 33 anos, que pouco jogou no Brasil em sua carreira, aproveitou o cruzamento da esquerda, dominou na área e tirou o goleiro com um toque no canto. O Pohang então levou a vantagem para o intervalo, mas foi surpreendido ainda no primeiro minuto da etapa final.

Logo no início do segundo tempo, Pereyra passou para Rafael Márquez. Já dentro da área, ele bateu cruzado e deixou tudo igual no Estádio Mohammed Bin Zayed. No restante do tempo regulamentar, foi o Atlante que criou as melhores chances de gol. Além de Pereyra acertar a trave pela terceira vez, o brasileiro Lucas Silva, ex-Botafogo, também obrigou o goleiro Dong Jin a fazer uma boa defesa.

Nas penalidades, os times mostraram pouca eficiência nas cobranças. Uma das melhores foi a de Denílson, que ajudou o Pohang a vencer por 4 a 3 após o Atlante desperdiçar por duas vezes.