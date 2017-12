Nos pênaltis, São Paulo é eliminado pela Chapecoense na Copinha

De nada adiantou a melhor campanha na primeira fase da 48.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta terça-feira, o São Paulo acabou eliminado, nos pênaltis, pela Chapecoense, em partida válida pela segunda fase da competição. O time do Morumbi perdeu dois pênaltis.

São Paulo e Chapecoense ficaram no 0 a 0, no tempo normal, na Arena Capivari. Nas penalidades o time catarinense venceu por 4 a 2. Eder Militão e Geovane perderam as cobranças do time paulista. Ronei foi o único a errar um pênalti pela Chapecoense. Classificado, o time catarinense enfrentará o Capivariano na terceira fase.

Com a bola rolando, o São Paulo entrou em campo pressionando a Chapecoense e criando as primeiras chances de gol. Com maior posse de bola, os paulistas priorizaram o toque de bola e quase abriram o placar aos 17 minutos. Após cobrança de Léo Natel, Militão cabeceou e o goleiro Tiepo fez boa defesa.

A Chapecoense manteve postura defensiva durante boa parte dos 90 minutos. Na etapa final, o São Paulo saiu mais para o jogo, com o intuito de não levar a partida para os pênaltis. E as oportunidades surgiram nos pés de Igor Neves e na cabeça de Rony, mas ambos pararam no camisa 1 catarinense.

Numa das raras descidas ao ataque, a Chapecoense acertou o travessão. Aos 43 minutos, Vini cobrou escanteio e Rhainer cabeceou no travessão. Após isso os times não mais se expuseram no campo ofensivo e aguardaram o apito final. Aí, nos pênaltis, a Chapecoense se deu melhor.

OUTRO CLASSIFICADO

Em um jogo bastante equilibrado, mas com poucas chances de gol, o Paulista venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Molter, já no final do segundo tempo, fez o gol da classificação. Com a vitória, o time paulista agora terá pela frente o Red Bull Brasil.

Confira os resultados dos jogos já disputados nesta terça-feira pela Copa São Paulo:

Batatais-SP (5) 3 x 3 (4) Ferroviária-SP

Botafogo-SP (2) 1 x 1 (4) Vasco-RJ

Primavera-SP 3 x 2 Santa Cruz-PE

Vitória-BA 0 x 1 Red Bull Brasil-SP

Nova Iguaçu-RJ 2 x 3 Capivariano-SP

Ituano-SP (4) 1 x 1 (3) Atlético-PR

Paulista-SP 1 x 0 Atlético-GO

São Paulo-SP (2) 0 x 0 (4) Chapecoense-SC